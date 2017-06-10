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ليبيا: إطلاق سراح سيف الاسلام القذافي


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 10 يونيو 2017 - 20:56



ليبيا: إطلاق سراح سيف الاسلام القذافي
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قالت مجموعة ليبية مسلحة إنها أطلقت سراح سيف الاسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك في بيان نشرته اليوم السبت.
 
وأوضحت "كتيبة ابو بكر الصديق" وهي احدى المجموعات المسلحة التي تسيطر على مدينة الزنتان جنوب غرب طرابلس أن سيف الاسلام أطلق سراحه مساء الجمعة "الموافق الرابع عشر من رمضان" طبقا لقانون العفو العام الصادر عن برلمان الشرق الليبي.

وغادر نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، مدينة الزنتان غربي طرابلس إلى مكان غير معلوم داخل ليبيا.
 
وذكر بيان للكتيبة، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالبات وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة التابعة للبرلمان الليبي وقانون العفو العام القاضي بالإفراج عن كل من لم يثبت تورطهم في جرائم بحق الليبيين والذي أقره البرلمان الليبي.
 
وكان نجل القذافي  قد أطلق سراحه داخل مدينة الزنتان قبل عام، لكنه ظل ملزما بعدم مغادرتها حتى بعد إسقاط التهم عنه من قبل محكمة الزنتان.
 


الكلمات المفتاحية : القذافى, سيف الاسلام, ليبيا
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