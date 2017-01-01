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ليبيا: تنظيم مرتبط بالقاعدة يعلن حل نفسه


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 28 ماي 2017 - 18:53



ليبيا: تنظيم مرتبط بالقاعدة يعلن حل نفسه
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أعلن تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا المرتبط بتنظيم القاعدة  حل نفسه، وذلك من خلال بيان له تحت عنوان "الرسالة وصلت وجموع الشعب ستحملها"


وقال التنظيم في بيانه إنه "بعد هذه المسيرة الحافلة والتضحيات التي قدمت فيها أنصار الشريعة جل قادتها وكوادرها.. ها نحن نعلن للأمة والمجاهدين عامة وأهلنا في ليبيا خاصة عن حل جماعة أنصار الشريعة بليبيا رسميا"، حسب تعبير البيان.


ولم يوضح بيان التنظيم الاسباب التي حدت به إلى الاقدام  على هذه الخطوة، وأضاف بيان التنظيم أنه بإعلانه حل نفسه "نكون قد أفسحنا الطريق لغيرنا من أبناء هذه الأمة الصادقين لحمل الأمانة من بعدنا"..


وتتهم الولايات المتحدة لآمريكية التنظيم بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف في 11 سبتمبر 2012 القنصلية الأميركية في بنغازي، وراح ضحيته السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز و أميركيين آخرين> 


وتم تأسيس أنصار الشريعة مطلع 2012  على يد الزهاوي وتركز خصوصا في "بنغازي" و"درنة" شرقي ليبيا، ثم امتد إلى سرت وصبراتة في الغرب.، واستولت على ثكنات ومواقع عسكرية كانت تابعة لنظام العقيد الراحل  معمر_القذافي وحولتها إلى معسكرات لتدريب المئات من اتباعها  



الكلمات المفتاحية : ارهاب, القاعدة, ليبيا
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