ليبيا: مخاوف من وفاة عشرات المهاجرين قبالة سواحل البلاد





قال خفر السواحل الليبي اليوم الخميس إن عشرات من المهاجرين يخشى أنهم لاقوا حتفهم بعد أن نفد الوقود في قاربهم في البحر المتوسط قبالة بلدة زوارة الساحلية بغرب ليبيا.





وقال المتحدث أيوب قاسم إن خفر السواحل عثر على سبعة ناجين وأربع جثث على متن القارب الذي تقطعت به السبل لبضعة أيام.





وأضاف قائلا ”سبح 21 آخرون إلى الشاطئ وعثر عليهم لاحقا. من المعتقد أن أكثر من 100 مفقودون“.





وقال إن أحد الناجين توفي لاحقا بعد نقله إلى المستشفى للعلاج.





وليبيا نقطة الرحيل الرئيسة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا، حيث وصل حوالي 600 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ عام 2014 رغم أنه منذ يوليو الماضي حدث هبوط حاد في عدد القوارب التي تحاول القيام بالرحلة.





ويكتظ المهاجرون في العادة في قوارب مطاطية متهالكة بها وقود يكفيها بالكاد للوصول إلى المياه الدولية حيث يأملون بأن تقوم سفن بإنقاذهم ونقلهم إلى إيطاليا.

