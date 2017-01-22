ليبيا: مقتل شخصين في تفجير سيارة

قتل شخصان، السبت، عندما انفجرت سيارة كانا في داخلها بالقرب من السفارة الإيطالية في طرابلس التي عاودت في الفترة الأخيرة فتح أبوابها، على ما أعلنت مصادر أمنية وطبية ليبية.

وقال مصدر أمني إنه لم يكن ممكناً على الفور تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق باعتداء أو بحادث عرضي.



وأوضح حسام الطابوني المسؤول بالهلال الأحمر في العاصمة الليبية لوكالة "فرانس برس" انه تم انتشال جثتين من السيارة، لافتاً إلى أنهما كانتا متفحمتين ولم يكن ممكناً التعرف إليهما.



ودوى الانفجار في شارع يقع وراء السفارة الإيطالية والسفارة المصرية المقفلة حالياً، أي أمام مبنى وزارة التخطيط القريب من أحد الفنادق.



وتم فرض مربع أمني في محيط مكان التفجير، ما منع الصحافيين من الاقتراب.



في 9 يناير/كانون الثاني أعلنت روما إعادة فتح سفارتها بطرابلس التي كانت أقفلتها في فبراير/شباط 2015 بسبب أعمال عنف.