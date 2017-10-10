ليبيريا: الناخبون يصوتون لاختيار رئيس للبلاد





توجه أكثر من مليوني ليبيري اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد خلفا لايلين جونسون سيرليف أول سيدة تشغل رئاسة الدولة في افريقيا، وانتخاب اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 73.



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، على أن يستمر التصويت حتى الساعة السادسة على أن تعلن النتائج الاولية في الساعات الـ48 التالية.



ويجري الاقتراع الرئاسي على مرحلتين ما لم يحصل أحد المرشحين على أغلبية مطلقة من الدورة الاولى من الانتخابات.



ومن المرشحين الاوفر حظا للرئاسة خلفا لسيرليف، السناتور جورج وياه نجم كرة القدم الافريقية السابق، الذي هزم امام الرئيسة الحالية في الدورة الثانية من الانتخابات في 2005 وكذلك في ترشحه لمنصب نائب الرئيس في 2011.



وبين المرشحين أيضا نائب الرئيسة جوزف بواكاي والمحامي السياسي المخضرم تشارلز برومسكين ورجلا الأعمال اللذان يتمتعان بنفوذ كبير بينوني أوراي وألكسندر كامينغز.



وكانت سيرليف البالغة من العمر 78 عاما التي منحت في 2011 جائزة نوبل للسلام رحبت أمس بهذا "اليوم التاريخي لأمتنا ولتعزيز الديموقراطية الليبيرية الفتية".

ويتسم الاقتراع بانفتاح كبير ويفترض ان يسمح بترسيخ الديموقراطية في هذا البلد الذي ما زال يعاني آثار الحرب الاهلية، التي عاني منها لسنوات.