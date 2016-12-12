مؤتمر النصرة يقترح مركزاً عالمياً للسيرة واتفاقية لصيانة المقدسات



اختتم التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب أفريقيا، ليل الأحد/الاثنين، النسخة الـ29 من مؤتمره السنوي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بحفل احتضنته ساحة مسجد النور بمقاطعة السبخة، جنوب غربي نواكشوط، شهد إصدار توصيات طالبت بتوقيع اتفاقية دولية تصون المقدسات وتمنع الإساءة للجناب النبوي الشريف، وإنشاء مركز عالمي للسيرة النبوية.



وكانت أشغال المؤتمر قد بدأت يوم الجمعة 02 ديسمبر الجاري، وشهدت مشاركة وفد من السودان يرأسه ضيف الشرف الدكتور عمار مرغمي، وزير الإرشاد والأوقاف السودان، كما شاركت شخصيات علمية من موريتانيا والمغرب والجزائر والسنغال ومالي ومصر وبوركينافاسو سواحل العاج.



بداية التاريخ



وفي كلمته الختامية لأشغال المؤتمر أشار رئيس التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب أفريقيا الشيخ محمد الحافظ النحوي إلى عظمة الليلة التي يختتم فيها المؤتمر، وهي ليلة عيد المولد النبوي الشريف، وقال: "الليلة هي أعظم محطة في تاريخ البشرية، ومنها بدأ التاريخ"، قبل أن يضيف: "إنها المحطة التي خرجت بالبشرية من الظلمات إلى النور وفتحت سبل الإيمان والهداية أمام البشرية".



وأوضح ولد النحوي في كلمته أمام جموع الحاضرين أن "الأنوار المحمدية تعم العالم، من القارات الخمس والفضاء والمحيطات، كلها تحت ظل الرحمة المحمدية، ومحة المصطفى صلى الله عليه وسلم تسري في القلوب من أمريكا غرباً إلى الصين شرقاً"، وفق تعبيره.



وقال النحوي: "إذا كان البعض يسيء لرسالة الإسلام، وأدهى من ذلك وأمر أن يسيء إلى رسول الإسلام إلى أفضل خلق الله على الإطلاق، فذلك والعياذ بالله وبال عليه، ونشهد الله تبارك وتعالى أننا نبرأ إليه مما صنع هؤلاء، نبرأ إليه من كل مسيء على وجه الأرض، نبرأ له من كل مستهزئ على وجه الأرض".