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مؤتمر دولي في السنغال حول الأمن في أفريقيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 5 ديسمبر 2016 - 17:40



مؤتمر دولي في السنغال حول الأمن في أفريقيا
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احتضنت العاصمة السنغالية داكار، اليوم الاثنين، النسخة الثالثة لمنتدى داكار الدولي ، الذي يناقش التحديات الأمنية التي تواجهها افريقيا ، برئاسة  رئيس الجمهورية السنغالية ماكي صال  .

ويشارك  في أعمال المنتدى الذي يدوم يومين عدد من الرؤساء الأفارقة و وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لي دريان .

و يمثل الرئيس الموريتاني فى هذا المنتدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون اسلكو ولد احمد ازيد بيه.

ويعد هذا المنتدى لقاءا دوليا سنويا يجمع كل الفاعلين والخبراء الأفارقة والدوليين المعنيين بقضايا السلم والأمن في إفريقيا، كما يهدف إلى خلق تجمع يضم أصحاب القرار في القارة والشركاء الدوليين.


الكلمات المفتاحية : افريقيا, امن, داكار, منتدى


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