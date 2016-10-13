خطوات بسيطة لتتأكد من اخترق حسابك على الفيسبوك

احذر.. أدوية الضغط قد تسبب اضطرابات نفسية

مؤسسة المعارضة: الحوار عبثي والمواد المحصنة خط أحمر

استئناف "الحوار" في ظل نقاط خلافية تمنع تقدمه

الحكومة ترخص لحزب أسسه منشقون عن حركة "إيرا"

موريتانيا تدعو الألمان إلى الاستثمار في الصحة

بالفيديو.. السائقون يرفضون رفع ضريبة النقل الحضري

الحكومة تتباحث مع مؤسسة "برنترست" للدراسات

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

بأي ذنب تم اغتيال الشيخ

عبد الله الشريف
بأي ذنب تم اغتيال الشيخ
ليس غريبا ان يسقط قائد عسكري في وسط معركة، والأمر الطبيعي هو أن يقبض الله روح عبده بسبب أو دون سبب

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"
Sahara Media Agency : Reconnaissance d’un parti politique constitué par des dissidents du mouvement IRA https://t.co/7mlweUl0hf
الخميس 13 أكتوبر - 02:38
Sahara Media Agency : استئناف "الحوار" في ظل نقاط خلافية تمنع تقدمه https://t.co/LdZRtY0eRl
الاربعاء 12 أكتوبر - 23:08
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

مؤسسة المعارضة: الحوار عبثي والمواد المحصنة خط أحمر


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 13 أكتوبر 2016 - 09:40



مؤسسة المعارضة: الحوار عبثي والمواد المحصنة خط أحمر
مواضيع ذات صلة

دعت مؤسسة المعارضة الموريتانية إلى الابتعاد عن المواد المحصنة دستوريا باعتبارها خطا أحمر، مشيرة  إلى أنها تمثل مكسبا وطنيا إجماعيا يعزز الديمقراطية و يحول دون الاستبداد و التسلط.

و اعتبرت المؤسسة فى بيان أصدرته اليوم أن  الأجواء و الظروف التي سبقت مراحل تحضير و تنظيم الحوار السياسي الحالي أبان عن "حالة من الارتباك السياسي و التنكر لروح الشراكة الوطنية التي يجب أن يتسم بها الفعل السياسي لأي سلطة".

ودان البيان أي محاولة للمساس بالدستور من طرف المتحاورين مشددا على أن الدستوريعد وثيقة حاكمة لا ينبغي تعديلها إلا فى حالات الإجماع الوطني، وهو ما يفتقده الحوار الحالي إذ يقاطعه منتدى الديمقراطية والوحدة، وهو أكبر إئتلاف سياسي بموريتانيا، إضافة إلى أحزاب التكتل، وإيناد.

مؤسسة المعارضة ثمنت ما وصفتها بمواقف القوي الوطنية التي عبرت عن رفضها المساس بالمواد المحصنة دستوريا، و رفضها العبث بالرموز الوطنية.

و أشاد البيان برفض القوى تحصين تصرفات رئيس الجمهورية "لما يشكله ذلك من خطر علي أمن و حياة المواطنين و ممتلكاتهم و الثروات الوطنية"، وفق تعبير البيان.

ودعا البيان القوى السياسية  والمدنية كافة  "الغيورة علي استقرار البلد و تنمية ديمقراطيته لاتخاذ موقف سياسي موحد يساهم في التصدي لمحاولات العبث بالدستور".

وخلص البيان إلى تنبيه الرأي العام الوطني "أن ما يجري في قصر المؤتمرات ليس إلا محاولة لصرف أنظار المواطنين عن مشاكلهم و همومهم المتمثلة في غلاء للأسعار و انتشار للبطالة و استشراء للفساد و المحسوبية و غياب للأمن".
 


الكلمات المفتاحية : الحصانة, الحوار, الدستور, المأمورية, المعارضة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة