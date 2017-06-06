مؤسسة المعارضة تدعو الحكومة للاعتذار للسجناء السلفيين







طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء ، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ بالإعتذار عن تصريحه بخصوص السجناء السلفيين.



جاءت مطالبة مؤسسة المعارضة خلال بيان لها ، دعت فيه الحكومة للتعاطي الإيجابي مع مطالب السجناء، وتوفيرها لهم بعزة وكرامة طبقا لترتيبات القوانين الوطنية والدولية، وفق البيان.



ودعت المؤسسة إلى "معالجة حقيقة للإختلالات القائمة بالسجون و تحويلها الي مراكز تأهيل و إصلاح".



وأضاف بيان مؤسسة المعارضة أن إضراب السجناء السلفيين يكشف عن وجه من أزمة "مستفحلة"، وعن مستوى من التعاطي السلبي مع مطالبهم المشروعة، الرامية لتوفير الحد الأدنى من حقوق السجناء من طرف النظام وحكومته.



واتهم البيان النظام ممثلا في الناطق الرسمي للحكومة، بنفي حق هؤلاء السجناء في الحصول على حقوقهم، على اعتبار أن الحكم بالإعدام يسلب كافة الحقوق،واصفا تصريحاته بالمستفزة و المخالفة لكل القواعد والقيم الشرعية والقانونية.



وكان وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، قد اعتبر في تصريحات سابقة له أن مطالبة السجناء السلفيين بحقوقهم "غير واردة".



وقال في رده على سؤال لأحد الصحفيين، إنه "كما هو معلوم فإن هؤلاء السجناء محكوم عليهم بالإعدام، والحياة هي أبسط الحقوق التي يجب أن ينالها الشخص، وما دام حق الحياة قد سلبته العدالة فمطالبتهم بحقوق أخرى غير واردة"، وفق تعبير الوزير.