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مؤسسة المعارضة تطالب بإعمار المناطق المنكوبة بآدرار


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 30 غشت 2016 - 14:23



مؤسسة المعارضة تطالب بإعمار المناطق المنكوبة بآدرار
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طالبت مؤسسة المعارضة فى موريتانية اليوم الثلاثاء بإعادة إعمار المناطق المنكوبة فى  ولاية آدرار بسبب السيول التى اجتاحتها نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت المؤسسة فى بيان وزعته أن على الحكومة تشييد سدود تمنع في المستقبل من تكرار مثل هذه الكوارث، معلنة تضامنها التام مع ساكنة الولاية.

ودان بيان المؤسسة بشدة ما وصفه بتأخر الحكومة في القيام بواجبها تجاه المنكوبين و نطالبها من جديد بالقيام بما يلزم اتجاه هذه الوضعية

ودعا البيان الحكومة إلى عدم توقف التدخل الرسمي على "الزيارات الميدانية وتحويل الخطب إلي أفعال ملموسة و صادقة لإغاثة المنكوبين".

ودعت المؤسسة إلى اعتماد مقاربة رسمية للتعامل مع حالات الطوارئ التي تُميز فصل الخريف خاصة في المناطق التي تتضرر منه بشكل دائم مع مراعاة التأثيرات الصحية لهذا الفصل.
 


الكلمات المفتاحية : آدرار, أطار, المعارضة, سيول


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