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مؤسسة خيرية تجري 200 عملية لمرضي العيون بنواكشوط


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 9 نونبر 2016 - 20:19



مؤسسة خيرية تجري 200 عملية لمرضي العيون بنواكشوط
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أجرت فرقة طبية تابعة لمؤسسة البصر الخيرية، ما يقارب من 200 عملية جراحية، في مركز "الأولوية للنظر" بمقاطعة دار النعيم، بالإضافة إلى توزيع عدد من النظارات، وتقديم بعض الاستشارات الطبية.
 

وذلك في إطار مخيم طبي تنظمه المؤسسة، بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة العمى.
 

منسق البرنامج الوطني لمكافحة العمى، عبد الله ولد منيه قال خلال افتتاح المخيم، إن موريتانيا وصلت إلى درجة القضاء على مرض الرمد الحبيبي، والذي ستصبح البلاد خالية منه في أفق 2020.

بدوره قال الممثل عن منظمة البصر الخيرية، "الصادق الدعيسي" إن مؤسسته تسعى لإنشاء مركز طبي تخصصي في أمراض العيون بنواكشوط.
 

مشيرا إلى أن هذا المخيم الطبي هو الثالث خلال السنة الجارية بعد مخيم ألاك وكيفة، والـ 20 ضمن سلسلة المخيمات الطبية في موريتانيا، والتي انطلقت بداية التسعينات في نواكشوط.


وتم اطلاق البرنامج الوطني لمكافحة العمى عام 1989 وأجريت في إطاره 65 ألف عملية جراحية لأمراض العيون خاصة عمليات المياه البيضاء.


الكلمات المفتاحية : العيون, رمد, عمليات


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