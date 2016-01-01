مارتينس يعلن تشكيلة "المرابطين" لمواجهة جنوب أفريقيا



أعلن مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم الفرنسي كورينتان مارتينس، أمس الخميس، التشكيلة التي وقع عليها اختياره لمواجهة جنوب أفريقيا في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2017.



وجاء إعلان التشكيلة خلال مؤتمر صحفي عقده مدرب المرابطون في مقر الاتحادية الموريتانية لكرة القدم بنواكشوط.



وتمسك مارتينس بجل الأسماء المعروفة في التشكيلة السابقة، ومن أبرز الأسماء المدرجة حديثا في التشكيلة المدافع سالي سار الذي يلعب في نادي (أف سي لوسرن) السويسري.



ويعقد الموريتانيون الكثير من الأمل على مباراة جنوب أفريقيا من أجل تحقيق الفوز للاقتراب أكثر من تحقيق الحلم بالتأهل لكأس الأمم الأفريقية.

