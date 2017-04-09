مارتينس يعلن قائمة المدعوين لمنتخب موريتانيا للمحليين

أعلن مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم"المرابطون" كورينتان مارتينس أمس السبت قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في معسكر تدريبي للمنتخب الوطني للمحليين يقام في نواكشوط لمدة ستة أيام.



ويدخل هذا المعسكر في إطار تحضير المنتخب للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للمحليين "الشان 2018"؛ حيث من المقرر أن تواجه موريتانيا منتخب ليبريا لحساب الدور الأول من هذه التصفيات.



ومن المقرر كذلك أن يلعب المنتخب المحلي مباراة ودية مع نظيره البنيني منتصف شهر مايو المقبل في إطار هذه التحضيرات.



وجاءت القائمة على النحو التالي:



الحراسة



ابراهيم سلبمان جلو - أف سي نواذيبو



محمد صلاح الدين - تفرغ زينه



بابكر ديوب - لكصر



الدقاع



بكاري انجاي - تفرغ زينه



حسين حبيب سالم - الحرس



عمر مانغان - أف سي نواذيبو



سيدي محمد عبد الله "انغارا" - الدز



المصطفى دياو - الكونكورد



يوسف سماني - أف سي نواذيبو



ودادي كرديدي - الدز



دمبا تراوري - لكصر



الوسط



موسى باقا يوقو - لكصر



جيبي بابكر ديوب - الكونكورد



حسن معلوم - لكصر



ديري مباي - تجگجة



محمد تقي الله الدنه - تفرغ زينه



الحسن تگدي - تجگجة



الهجوم:



بابكر سالم بيگيلي - لكصر



مختار سيدي سالم - الكونكورد



اعل الشيخ الفلاني - تفرغ زينه



خليل مولاي أحمد "بسّام" - أف سي نواذيبو



عبد الله شقران - الدز



محمد امبارك "گوشي" - الكونكورد



عبد الله سي - تفرغ زينه



بكاي واد - الدز.