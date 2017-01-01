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Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ماكرون بعد فوزه يتحدث عن "عصر جديد" في فرنسا https://t.co/vgjvs5kUW5ماكرون-بعد-فوزه-يتحدث-عن-عصر-جديد… https://t.co/vGr9KxOA50
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ماكرون بعد فوزه يتحدث عن بدأ عصر جديد في فرنسا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 7 ماي 2017 - 19:18



ماكرون بعد فوزه يتحدث عن بدأ عصر جديد في فرنسا
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فاز إيمانويل ماكرون مساء اليوم الخميس في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 65.1 بالمائة مقابل 34.9 بالمائة لمارين لوبان بحسب نتائج أولية.
 
ًوقال الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون إن عصرا جديدا بدأ في التاريخ الفرنسي في الوقت الذي أصبح فيه السياسي الوسطي المؤيد للاتحاد الأوروبي والبالغ من العمر 39 عاما أصغر رئيس فرنسي منذ نابليون.
 
وأضاف الرئيس الفرنسي في بيان لرويترز "صفحة جديدة من تاريخنا الطويل بدأت الليلة. أريد أن تكون صفحة إعادة اكتشاف الأمل والثقة".
 
وكان الناخبون الفرنسيون صوتوا اليوم لاختيار رئيس يتولى حكم البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.


الكلمات المفتاحية : انتخابات, فوز, مكروه
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