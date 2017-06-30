ماكرون في مالي لدعم قوة الساحل



يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد المقبل إلى مالي لحضور قمة مجموعة دول الساحل الخمس التى تستضيفها العاصمة باماكو.



وتستضيف مالي رؤساء دول النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، ويتوقع أن تتمخض هذه القمة عن نشر آلاف الجنود في منطقة الساحل الصحراوية التي لا تزال بعض مناطقها تحت سيطرة التنظيمات المسلحة والمهربين.



وسيلقي الرئيس الفرنسي فى ثاني زيارة له إلى مالي بثقله خلف إنشاء قوة عسكرية أفريقية جديدة فى الساحل يأمل في أن تمهد الطريق لخروج قوات فرنسا من المنطقة



وتهدف القوة التي اعتمدتها الأمم المتحدة إلى تشكيل وحدات مدربة خصيصا بحلول نهاية العام كي تعمل مع القوات الفرنسية في المناطق المعروف أن الجماعات المسلحة تنشط فيها.



وقال دبلوماسي فرنسي كبير "ليس من الخطأ القول إنها جزء من خطة انسحاب لأن المهمة لن تبقى هناك إلى الأبد لكن يصعب تصور كيف يمكن أن ننسحب قريبا".



وتابع "نحتاج استراتيجية متعددة الأطراف طويلة الأمد... انتهى وقت فعل كل شيء في غرب أفريقيا بشكل منفرد".



وتمارس فرنسا ضغوطا من أجل مشاركة أوروبية أكبر من الخمسين مليون يورو التي تعهدت بها أوروبا مبدئيا وربما تسعى باريس في مرحلة ما إلى عقد مؤتمر للدول المانحة.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لصحيفة لو موند يوم الخميس "قلنا دوما إن الأفارقة يجب أن يتحملوا بأنفسهم مسؤولية الأمن في المنطقة" وأضاف أن القوة الفرنسية ستبقى "حتى يستقر الوضع".

