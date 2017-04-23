ماكرون ولوبان إلى الدور الثاني لرئاسيات فرنسا





تأهل المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وذلك بعد حصولهما على التوالي على أعلى النسب من الأصوات في الجولة الأولية، التي حصلت اليوم الأحد.



وبالتالي سيتنافس لوبان وماكرون في الجولة الثانية والنهائية من الانتخابات في 7 أيار/مايو المقبل.



وقد تضاربت الأنباء حول النسبة التي حصل عليها كل مرشح، وتشير التقديرات الأولية إلى حصول ماكرون على 23% بينما تتأرجح نسبة لوبان بين 21.7% و23%.



وقد أقر متحدث باسم مرشح اليمين المعتدل الفرنسي فرنسوا فيون بالهزيمة، وكذلك مرشح الحزب الاشتراكي بونوا هامون الذي دعا مناصريه إلى التصويت لصالح ماكرون في جولة الإعادة.