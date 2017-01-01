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ماكرون يتسلم الرئاسة ويتعهد بـ"فرنسا قوية"


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 14 ماي 2017 - 10:28



ماكرون يتسلم الرئاسة ويتعهد بـ"فرنسا قوية"
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تعهد الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون في الكلمة التي ألقاها بمناسبة تنصيبه رئيسا للبلاد اليوم الأحد بالعمل على التغلب على الانقسامات في المجتمع التي ظهرت خلال حملة انتخابات الرئاسة، والسعي لبناء "فرنسا قوية واثقة من نفسها".
 
وقال ماكرون البالغ من العمر 39 عاما "يجب التغلب على الانقسامات والتمزق في مجتمعنا".
 
كان ماكرون الذي يمثل تيار الوسط فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من مايو متغلبا على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان بعد حملة مريرة هيمن عليها دور فرنسا في أوروبا.
 
وقال ماكرون "العالم وأوروبا بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى فرنسا قوية تدافع بقوة عن الحرية والتضامن".
 
وأضاف أنه تحت إدارته سيكون سوق العمل أكثر مرونة وسيجري تهيئة ظروف مواتية للأعمال بهدف مساعدة الشركات كما سيكون "الابتكار" محور نشاطه كرئيس للبلاد.
 


الكلمات المفتاحية : رئاسة, فرنسا, ماكرون
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