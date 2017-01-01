الرياض: ترامب الرئيس يخوض امتحان إلقاء خطاب حول الاسلام

ماكرون يتعهد بتكثيف الحرب على "الارهاب" في أفريقيا

المعارضة تطالب بالتسجيل على اللوائح الانتخابية وإظهار الرفض

الخارجية المغربية تطلب "الاعتذار" من الجزائر

مقتل طفلين في حادثة دهس على طريق روصو

وفاة شخصين وجرح 4 في حادث سير قرب "افدريك"

حوادث "الموت والقتل" تهز موريتانيا في شهر مايو

نقابة الصحفيين الموريتانيين تعقد مؤتمرها الثالث

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الخارجية المغربية تطلب "الاعتذار" من الجزائر https://t.co/vgjvs5kUW5الخارجية-المغربية-تطلب-الاعتذار-م… https://t.co/0OJ3P203v2
الاحد 21 ماي - 02:27
Sahara Media Agency : الخارجية المغربية تطلب "الاعتذار" من الجزائر https://t.co/qlJLBslAEa
الاحد 21 ماي - 02:25
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

ماكرون يتعهد بتكثيف الحرب على "الارهاب" في أفريقيا


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 21 ماي 2017 - 10:18



ماكرون يتعهد بتكثيف الحرب على "الارهاب" في أفريقيا
مواضيع ذات صلة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستكثف حربها على التنظيمات المسلحة في شمال وغرب أفريقيا وستعزز تعاونها مع ألمانيا بهدف مساعدة المنطقة المضطربة.
 
وتعهد ماكرون خلال زيارة لمالي بعد أيام من توليه السلطة ببقاء القوات الفرنسية في منطقة الساحل حتى القضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أن العمليات ستزداد ردا على مؤشرات تفيد بقيام المسلحين بتجميع صفوفهم.
 
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بمدينة غاو حيث عقد محادثات مع الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وألقى كلمة أمام نحو 1600 جندي فرنسي "من المهم اليوم أن نسرع. قواتنا المسلحة تقدم كل ما لديها لكن ينبغي عليها الإسراع".
 
وأوضح أن تحفيز التنمية الاقتصادية في منطقة الساحل الفقيرة جزء من استراتيجيته أيضا قائلا "ينبغي علينا الفوز بالحرب والفوز بالسلام أيضا".
 
وينجز ماكرون بزيارته المبكرة لمالي تعهدا أعلنه في حملته الانتخابية ويبرز الأهمية التي يوليها لمحاربة التنظيمات المسلحة في الساحل وهي منطقة يصفها بأنها قد تمثل تهديدا لأوروبا.
 
وتأثرت فرنسا بهجمات التنظيمات المسلحة بدرجة أكبر من غيرها في أوروبا إذ شهدت هجمات خلال العامين الماضيين قتل فيها 230 شخصا.
 
وتنشط بمنطقة الساحل الكبيرة، المضطربة سياسيا والممتدة من موريتانيا غربا إلى السودان في شرق، العديد من الجماعات الجهادية ويراها البعض بأنها منصة انطلاق لشن هجمات على أوروبا.
 
وقال ماكرون "توجد حاجة لأحدث جيل من طائرات الهليكوبتر والمركبات المدرعة. بهذا الإطار يمكن للتعاون الإضافي مع ألمانيا أن يجعلنا جميعا أكثر فعالية".
 
وكانت فرنسا قد تدخلت في مالي عام 2013 لطرد التنظيمات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة من منطقة شمال مالي التى سيطروا عليها.
 
ومهدت العملية الطريق للأمم المتحدة لنشر قوة لحفظ السلام قوامها يزيد على عشرة آلاف فرد في مالي.
 
ووافقت الحكومة الألمانية في يناير الماضى على إرسال ثماني طائرات هليكوبتر و350 جنديا إضافيا إلى مالي في إطار مهمة لحفظ السلام ليصل عدد القوة الألمانية بالمنطقة إلى نحو ألف عسكري.
 


الكلمات المفتاحية : الارهاب, ماكرون, مالي
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة