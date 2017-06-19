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ماكرون يتعهد بدعم مالي عقب هجوم "كانغابا"


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 19 يونيو 2017 - 10:46



ماكرون يتعهد بدعم مالي عقب هجوم "كانغابا"
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قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إنه تحدث مع نظيره المالي بعد الهجمات وتعهد بتقديم دعم فرنسا الكامل.
 
وهاجم مسلحون منتجعا فاخرا يرتاده الوافدون الغربيون خارج العاصمة باماكو مما أسفر عن مقتل شخصين فيما وصفه وزير الأمن الهجوم بأنه  إرهابي.

وأعلن وزير الأمن في مالي اليوم الاثنين إن قوات الأمن قتلت خمسة مسلحين ضالعين في الهجوم الذى قتل فيه اثنان من النزلاء، أحدهم فرنسي من أصل غابوني، فى حين لم يتم التعرف على هوية القتيل الثاني، وأنقذت قوات الأمن 36 آخرين بينهم 13 فرنسيا.
 
و لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما قال وزير الأمن في مالي إن "جهاديين مفترضين" هم من نفذ الهجوم، من دون أن يعطي أي معلومات عن هؤلاء "الجهاديين".
 
وتنشر فرنسا منذ عام 2013 قوات حفظ سلام في مالي قوامها عشرة آلاف جندي بهدف المساعدة في استقرار البلاد.
 


الكلمات المفتاحية : فرنسا, مالي, منتجع, هجوم
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