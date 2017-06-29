ماكرون يحث الجزائر للسعي لحل الأزمة فى مالي





قال مصدر من دائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المقربة إن الرئيس اتصل بنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء لبحث سبل استئناف محادثات السلام المتعثرة في مالي.



وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه اليوم الخميس أن ماكرون اقترح اتخاذ "إجراءات ملموسة" إزاء الوضع في مالي، ولم يكشف عن تفاصيل دقيقة.



وتوسطت الجزائر بين فصائل مختلفة في مالي عام 2015 وهي ترأس لجنة المتابعة.



ولم يطبق الاتفاق بالكامل بعد وتدهور الوضع الأمني في مالي.



وتواجه مالي صعوبة لاحتواء الحركات المتشددة في شمال البلاد حيث تتكرر الاشتباكات بين الفصائل المتناحرة وتشن الجماعات هجمات على المدنيين وقوات جيش مالي وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية هناك