ماكرون يزور المغرب والجزائر الأسبوع القادم





أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس الخميس أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة رسمية إلى المغرب و الجزائر، بهدف مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية والتباحث حول القضايا المثارة حالياً فى الوطن العربي والعالم، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والقضاء على الجماعات الإرهابية.



ومن المنتظر أن يحل ماكرون بالمغرب، الأربعاء القادم، في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها العاهل المغربي، محمد السادس، وترافقه زوجته بريجيت وعدد من أعضاء الحكومة والمستشارين،كما أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس الفرنسي ندوة صحافية، خلال اليوم الثاني من زيارته قبل مغادرته.



وقبل انتخابه رئيسا لفرنسا كان قد أعلن ماكرون أن أول بلد سيزوره إن هو فاز بالانتخابات سيكون المغرب، إذ أكد في حوار مع مجلة "جون أفريك" على متانة العلاقات التي تجمع بلاده بالمملكة خاصة على المستوى الاقتصادي، مذكرا بعلاقة الصداقة بين البلدين التي وصفها بـ"القوية والاستثنائية".



من جهة أخرى لم يتحدّد بعد تاريخ الزيارة التي سيؤديها ماكرون إلى الجزائر، حيث ذكر بيان الرئاسة أن "ماكرون الذي تحدث هاتفياً، مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أكد تمسكه ببناء علاقة صداقة وثقة مع الجزائر، الشريك الاسترايجي لفرنسا، كما سيزورها رسمياً في الأسابيع المقبلة".



وكان ماكرون قد زار الجزائر خلال حملته الانتخابية، ما أثار جدلاً كبيراً في فرنسا بعدما وصف الاستعمار للجزائر بأنه "جريمة ضد الإنسانية".