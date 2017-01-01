ماكرون يستهل جولته فى أفريقيا من مالي



قال مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس الجديد سيستهل زيارته لأفريقيا بالقوات الفرنسية فى مالي الجمعة المقبل.



وأكد مساعدون لماكرون فى تصريحات صحافية أنه من المنتظر أن يزور الرئيس مالي حيث يتمركز نحو ألف جندي ضمن قوة فرنسية لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا.



وكان ماكرون اعلن فور انتخابه انه سيقوم سريعا بزيارة للقوات الفرنسية المشاركة في مهمات في الخارج.



وماكرون الذي عبر جادة الشانزليزيه الاحد بعد نقل السلطة، في سيارة عسكرية زار جنودا أصيبوا بجروح خطيرة في مستشفى برسي العسكري في كلامار (او-دوسين)، كما تحادث مع عسكريين أصيبا في مالي.



وتنشر فرنسا قوة برخان التى تضم أربعة آلاف جندي فرنسي في خمسة بلدان من دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا).



وتهدف مهمتها وفق ما هو معلن إلى "دعم القوات المسلحة للدول الحليفة" في التصدي .للتنظيمات المسلحة التى تنشظ فى مالي، ومنطقة الساحل والصحراء.



وساهم التدخل الفرنسي في 2013 في طرد التنظيمات المسلحة من شمال مالي، لكن مناطق أخرى في البلاد تفلت عن سيطرة القوات المالية والفرنسية والاممية التي غالبا ما تتعرض لهجمات رغم توقيع اتفاق سلام في يونيو 2015.

