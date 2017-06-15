ماكرون يشيد بدور المغرب "المتنامي" فى افريقيا

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ماكرون يشيد بدور المغرب "المتنامي" فى افريقيا


وكالات
الخميس 15 يونيو 2017 - 11:12



ماكرون يشيد بدور المغرب "المتنامي" فى افريقيا
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أشاد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، أمس الأربعاء فى العاصمة المغربية الرباط، بالدور "المتنامي" الذي يضطلع به المغرب في إفريقيا، مؤكدا أن الرباط وباريس لهما سياسة مشتركة يقودانها بالقارة.
 
وأكد الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي عقد في إطار زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها إلى المغرب، أن "هذه السياسة تقوم على تنمية، بدعم من مقاولين من القطاع الخاص والعالم التعليمي والثقافي، لإعادة التفكير في علاقة متوازنة في إفريقيا بالاستناد على المجتمع المدني".
 
وفي رده على سؤال حول الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب لافريقيا من خلال الشراكات رابح-رابح من جهة، وإرادة فرنسا لتنمية شراكة جديدة ثلاثية الأطراف تضم أوروبا والمنطقة المغاربية وإفريقيا من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الفرنسي أن البلدين مطالبان بترجمة سياستهما الإفريقية والعمل سويا بشكل أكبر وبطريقة تشاركية، مشددا على أنها "فرصة متبادلة".
 
وأشار  ماكرون إلى أن البلدين تحركهما نفس الرغبة لتطوير ونمو القارة، معربا عن يقينه بأن انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيساهم في هذا الأمر بشكل كبير، ومضيفا أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بتطوير البنى التحتية الطرقية والطاقية ودعم تطور المجتمع المدني.

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الكلمات المفتاحية : الايكواس, المغرب. افريقيا, فرنسا
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