ماكي صال: أفريقيا تحتاج لسياسة اقتصادية جديدة



قال الرئيس السنغالي ماكي صال إن الدول الأفريقية تحتاج إلى سياسة اقتصادية تعزز الاعتماد على الموارد المحلية، وهو ما يستدعي -حسب صال- تغيير نظام الضرائب الدولي حتى تولد الثروة المكونة في دولة ما العائدات للدول التي لديها موارد طبيعية.



وأكد سال أنه سيعمل من خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 4 و5 سبتمبر القادم في هانغتشو الصينية على الدفع من أجل قضايا تمويل الاقتصادات الافريقية والعدالة ومكافحة التهرب الضريبي.



وأوضح الرئيس السينغالي أنه "ينبغي ان تكون الاستثمارات أكبر من حجم المساعدات المقدمة لأفريقيا"، مشيرا إلى أنه طالب قبل ثلاث سنوات باتخاذ اجراءات تساعد في نمو القارة "فأفريقيا بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات والشراكات".



وأضاف "علينا ضمان بناء الشراكات بين إفريقيا والدول الاعضاء في مجموعة العشرين على مبدأ المصلحة المشتركة بشكل يسمح للأفارقة والشركات والحكومات الافريقية بالحصول على موارد مالية طويلة الامد لتساعدهم في التنمية".



وعبر صال عن أسفه على أن أفريقيا قارة تم استغلالها من طرف عدد من الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في قطاعات رأس المال استفادوا من القرارات التي تعفيهم من دفع الضرائب تماما، مما ساعدهم على التهرب من مسؤولياتهم تجاه المجتمعات الأفريقية.

