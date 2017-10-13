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ماكي صال يدعو عزيز للمشاركة فى منتدى السلم بداكار


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 13 أكتوبر 2017 - 09:23



ماكي صال يدعو عزيز للمشاركة فى منتدى السلم بداكار
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وجه الرئيس السنغالي ماكي صال اليوم الجمعة دعوة إلى نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز العزيز للمشاركة في منتدى السلم والأمن المقرر في داكار الشهر المقبل وكذلك المشاركة في نفس الوقت في مراسم حفل تدشين مطار انجاس الجديد في داكار في 07/12/2017.
 
 وسلم الدعوة  وزير الشؤون الخارجية والسينغاليين في الخارج سيديكي كابا ، المبعوث الخاص للرئيس السنغالي خلال استقبال خصه به الرئيس الموريتاني   بالقصر الرئاسي في نواكشوط .
 
وقال الوزير السنغالي فى تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء إن الرسالة تتعلق بتطوير العلاقات بين السينغال وموريتانيا، بحكم الجغرافيا والتاريخ والدين والثقافة .

واضاف الوزير السينغالي أنه طلب خلال اللقاء دعم موريتانيا لترشيح بلاده لعضوية مجلس حقوق الإنسان للامم المتحدة.
 
 
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, علاقات, موريتانيا
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