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ماكي صال يعلن الحداد في السنغال ثلاثة أيام


دكار - صحراء ميديا
الجمعة 14 أبريل 2017 - 21:36



ماكي صال يعلن الحداد في السنغال ثلاثة أيام
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أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال الحداد على عموم التراب السنغالي لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد أن أودى حريق مروع بحياة 29 شخصاً وخلف أكثر من مائة مصاب.
 
وكان الحريق المروع قد اندلع مساء أول أمس الأربعاء، واستمر لعدة ساعات، خلال موسم ديني ينظم بشكل سنوي خارج مدينة كَوناصي، شرقي السنغال، حيث يتجمهر عشرات آلاف المتصوفة تحت الخيام لتنظيم مجالس الذكر والحلقات التعليمية.
 
وجاء الإعلان عن الحداد خلال زيارة الرئيس ماكي صال لموقع الحريق، مساء اليوم الجمعة، حيث أجرى مباحثات مع شيخ مدينة كَوناصي تييرنو أمادو تيجاني با.
 
وكان وزير الداخلية السنغالي قد وصل إلى مدينة كَوناصي، أمس الخميس، بعد الحريق المأساوي بعدة ساعات، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لكشف ملابسات الحريق.
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, حداد, حريق, ماكي صال
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