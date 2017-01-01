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مالى: إصابات فى القوات الأممية إثر قصف مدفعي


مالي - صحراء ميديا
الاثنين 15 ماي 2017 - 17:29



مالى: إصابات فى القوات الأممية إثر قصف مدفعي
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جرح عنصران من القوات البوركينية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة بمدينة تنبكتو شمالي مالي اليوم الإثنين إثرقصف بالقذائف المدفعية.

ونقل مراسل صحراء ميديا فى المنطقة عن مصادر محلية أن القصف من تنفيذ جماعة أنصار الإسلام والمسلمين الناشطة فى شمال مالي.

ويعد هذا الهجوم وفقا للمصدر الثاني على المعسكر ذاته الواقع فى أكبر مدن الشمال خلال شهر مايو الحالي.

فى غضون ذلك، أعلن عن اختطاف ثلاثة موظفين من بعثة الصليب الأحمر الدولي، إضافة إلى موظف بالصليب الأحمر المالي بالقرب من ولاية موبتى.

واختطف الموظفون وفقا لمصادر محلية أثناء تأديتهم لمهمة فى مجال العمل الانساني، ولم تتبن أي جهة إلى حد الساعة عملية الاختطاف.

ورجحت المصادر أن تكون العملية من تنفيذ التنظيمات المسلحة التى صعدت من عملياتها مؤخرا ضد قوات الأمم المتحدة والجيش المالي.
 


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