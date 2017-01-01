مالى: اعتقال أشخاص بتهمة تزويد بعض الجماعات بالأسلحة





أوقفت القوات الفرنسية المتواجد في مالى، بالتعاون مع الجيش المالي اليوم الأحد "أحد الأشخاص بتهمة تزويد بعض الجماعات المسلحة في وسط مالي وشمالها بالاسلحة والذخائر".





وحسب المصدر الأمني الذي كشف الخبر فإن الموقوف "يحمل الجنسية المالية وكان يتردد على "غاو" في الشمال و"موبتي" في الوسط، لتزويد بعض الجماعات بالاسلحة والذخائر".





من جهة اخرى قال مصدر عسكري آخر ان قوة برخان الفرنسية اوقفت "خلال الشهر الجاري شخصا آخر وصفه المصدر "بالمزود الكبير " للجماعات المسلحة الناشطة في وسط مالى بالاسلحة".



واوضح المصدر أنه"تم توقيفه من قبل الفرنسيين، وسلم الى الجيش المالي" مضيفا انه لا يمكنه التعليق بشأن "علاقاته بقائد جبهة تحرير ماسينا "امادو كوفا" .



وكان الجيش المالي اعلن في بيان الاسبوع الماضي انه قاد في 20 يوليو دورية مشتركة مع برخان في تمبكتو شمال غرب مالي. واوضح ان "هذه الدورية مكنت من توقيف ثلاثة مشتبه بهم" بدون مزيد من التفاصيل.

