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مالى: "برخان" تحاصر حيا في كيدال لاعتقال مهرب


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 1 أكتوبر 2017 - 11:30



مالى: "برخان" تحاصر حيا في كيدال لاعتقال مهرب
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حاصرت قوات تابعة لعملية "برخان" الفرنسية  في مالى ليل البارحة عدة منازل في حي "اتمبر" بمدينة كيدال شمالي مالي، خلال عملية بحث عن واحد من أشهر المهربين في المنطقة .


وحسب مراسل صحراء ميديا في المنطقة، فقد استخدمت قوات برخان العبوات الناسفة لكسر أبواب منزل المهرب الذي يتم البحث عنه  ويدعي أحمد أغ عيسي، مما أدي إلى اشتعال النيران فيه وتعرض محتوياته للحرق.


واعتقلت القوة التابعة لبرخان أحمد أغ عيسي وكل من كان داخل منزله.


ويعمل أغ عيسي في مجال النقل والمواصلات، بين غاو والجزائر مرورا بمدينة كيدال، ويصنف كأحد أكبر مهربي المهاجرين غير الشرعيين، في المنطقة.



الكلمات المفتاحية : برخان, تهريب, مالي
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