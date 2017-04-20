مالى تجدد فرض حالة الطوارئ لعشرة أيام

المنتدى يطالب العالم برفع الظلم عن الفلسطينيين

أحداث متوقعة ليوم الخميس 20ابريل

فلاش سريع بآخر الأخبار المحلية والدولية

موريتانيا: قرعة الحج تسفر عن 1740 حاجا

النيجر: الطلاب يطيحون بوزير التعليم العالي

نواكشوط تحتضن مهرجانا "لسينما الحدود"

تحديد موعد الحكم على الرئيس التشادي السابق

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مالى تجدد فرض حالة الطوارئ لعشرة أيام https://t.co/vgjvs5kUW5مالى-تجدد-فرض-حالة-الطوارئ-لعشرة-أيام_a3… https://t.co/7DLu2ZUpas
الخميس 20 أبريل - 12:08
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | أحداث متوقعة ليوم الخميس 20ابريل https://t.co/vgjvs5kUW5أحداث-متوقعة-ليوم-الخميس-20ابريل_a34468.html https://t.co/ZpEwf6ALM1
الخميس 20 أبريل - 12:07
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

مالى تجدد فرض حالة الطوارئ لعشرة أيام


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 20 أبريل 2017 - 09:56



مالى تجدد فرض حالة الطوارئ لعشرة أيام
مواضيع ذات صلة

أعلنت الحكومة المالية فرض حالة الطوارئ في البلاد مجددا لعشرة ايام اعتبارا من ليل الأربعاء­   إلى الخميس.

 وقالت الحكومة في بيان  لها  أمس الأربعاء إن الوضع الأمني في مالي والمنطقة يتسم باستمرار التهديد "الإرهابي" ومخاطر بمساس أمن  الأشخاص وممتلكاتهم، وفق البيان .

وأوضح البيان أنه بسبب هذا الوضع الهش أعلنت حالة الطوارئ من جديد لمدة عشرة أيام اعتبارا من منتصف ليلة الأربعاء 19 أبريل 2017 على كل أراضي البلاد.

وفرضت حالة الطوارئ مرات عديدة في البلاد منذ الهجوم المسلح على فندق "راديسون بلو" بباماكو في 20 نوفمبر 2015 والذي أودى بحياة عشرين شخصا.

ويأتي تمديد العمل بحالة الطوارئ غداة الهجوم  الذي استهدف أول أمس الثلاثاء معسكرا للجيش بمنطقة "تغاروست" الواقعة على بعد مسافة 120 كلم شرق تومبوكتو شمال مالي وأسفر عن مقتل خمسة جنود ماليين وجرح حوالى عشرة آخرين حسب حصيلة رسمية أشارت أيضا إلى مقتل عشرة مسلحين في الهجوم .
 


الكلمات المفتاحية : الأمن, الإرهاب, الطوارئ, مالى
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة