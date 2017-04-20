مالى تجدد فرض حالة الطوارئ لعشرة أيام



أعلنت الحكومة المالية فرض حالة الطوارئ في البلاد مجددا لعشرة ايام اعتبارا من ليل الأربعاء­ إلى الخميس.



وقالت الحكومة في بيان لها أمس الأربعاء إن الوضع الأمني في مالي والمنطقة يتسم باستمرار التهديد "الإرهابي" ومخاطر بمساس أمن الأشخاص وممتلكاتهم، وفق البيان .



وأوضح البيان أنه بسبب هذا الوضع الهش أعلنت حالة الطوارئ من جديد لمدة عشرة أيام اعتبارا من منتصف ليلة الأربعاء 19 أبريل 2017 على كل أراضي البلاد.



وفرضت حالة الطوارئ مرات عديدة في البلاد منذ الهجوم المسلح على فندق "راديسون بلو" بباماكو في 20 نوفمبر 2015 والذي أودى بحياة عشرين شخصا.



ويأتي تمديد العمل بحالة الطوارئ غداة الهجوم الذي استهدف أول أمس الثلاثاء معسكرا للجيش بمنطقة "تغاروست" الواقعة على بعد مسافة 120 كلم شرق تومبوكتو شمال مالي وأسفر عن مقتل خمسة جنود ماليين وجرح حوالى عشرة آخرين حسب حصيلة رسمية أشارت أيضا إلى مقتل عشرة مسلحين في الهجوم .

