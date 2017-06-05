مالى تحتضن اجتماعا لدول الساحل وأوروبا



تحتضن العاصمة المالية بامكو اليوم الإثنين، اللقاء الثالث لتجمع دول الساحل مع الاتحاد الأروبي، إذ من المقرر أن تطلب هذه الدول من الأروبيين 50 مليون يورو من أجل تمويل قوة عسكرية مشتركة بين هذه البلدان لمواجهة "خطر الإرهاب".



وكان قائد جيش مالي، قد قال في اجتماع في باماكو بين قادة الجيش في المجموعة ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وضباط من القوة الفرنسية الإقليمية، إن دول منطقة الساحل في غرب أفريقيا تطلب 50 مليون يورو (56 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تشكيل قوة متعددة الجنسيات للتصدي للجماعات المتشددة.



واقترحت تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا، وهي ما تعرف بمجموعة الخمس لدول الساحل، إنشاء قوة إقليمية للتصدي للتهديد عبر الحدود. لكن تنفيذ الخطة تأجل لأسباب من بينها عقبات في التمويل.



ويأتي هذا الإجتماع بعد تصاعد عمليات جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" ضد قوات حفظ السلام في شمال مالي، إذ كثف من هجماته مستفيدا من توحيد قوة أربع جماعات ناشطة فى منطقة الساحل والصحراء.



ويتولى الإتحاد الأروبي عمليات تكوين وتأطير الجنود الماليين وذلك من أجل الرفع من مستواهم لموجهة خطر التنظيمات المسلحة التي سبق أن سيطرت على كبريات المدن في شمال مالي.

