مالي: أنصار الإسلام تنشر حصيلة عملياتها فى نوفمبر



نشرت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين اليوم الجمعة حصيلة عملياتها العسكرية في شمال مالي خلال شهر نوفمبرالجاري .



وقالت الجماعة فى بيان نشر على موقع الزلاقة إن عملياتها خلال شهر نوفمبر شملت هجوما على دورية للشرطة في منطقة نونغودوم، وكمينا نصبته للجيش المالي في منطقة ديونغاني 70كلم من كورو، "وأدى الهجوم لمقتل 8 جنود وتدمير ثلاث آليات".



وأضافت الجماعة أنها نفذت هجوما على مجموعة من قوات دول الساحل في قرية تاورمبا، "وأدى إلى مقتل 6 جنود حسب بعض المصادر".

"كما تم تفجير لغم أرضي على مدرعة لقوات الأمم المتحدة "المنيسما"، على الطريق الرابط بين تنبكتو وأنفيف يوم 14 نوفمبر" وفقا لبيان الجماعة.

