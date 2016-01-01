مالي: أنصار الدين تتبنى تدمير آلية فرنسية



تبنت جماعة أنصار الدين التى تنشط بشمال مالي اليوم الجمعة إعطاب آلية تابعة للجيش الفرنسي على الطريق الرابط بين وزان وكيدال شمالي مالي.



وأكدت الجماعة فى بيان نشر على موقع الرماح، وهو الذراع الإعلامي لأنصار الدين، أن مقاتيلها فجروا لغما فى عربة فرنسية 60 كلمترا على الطريق المؤدى لكيدال.



وتعد هذه أول عملية تستهدف القوات الفرنسية بعد نفي الجماعة الأسبوع الماضي أنباء تدوالتها وكالات عاليمة تفيد بتوقيع أنصار هدنة الحكومة المالية، العاملة فى المنطقة.



وأكدت الجماعة التي تشن هجمات متصاعدة ضد القوات الفرنسية والأممية في شمال مالي، أنها ماضية في "خيار الجهاد" ضد من وصفتهم بأنهم "أعداء الشريعة من الصليبيين وأحلافهم المحليين والدوليين".

