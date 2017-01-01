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مالي: إصابات بين الجنود وفقد عشرة إثر كمين


مالي - صحراء ميديا
الاثنين 10 يوليوز 2017 - 14:23



مالي: إصابات بين الجنود وفقد عشرة إثر كمين
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أصيب جنود ماليون بجروح وأعلن فقد عشرة منهم إثر كمين نصبه مسلحون الأحد في شمال شرق مالي.

وأكدت مصادر عسكرية ومحلية أن عسكريين ماليين مصابين وصلوا بعد ظهر الاحد الى ميناكا "وهم من بين عسكريين ماليين اشتبكوا مع جهاديين في جنوب غرب ميناكا"

وأضافت "هناك عدة عسكريين مفقودين إضافة الى أربع عربات للجيش، مشيرة إلى "غياب المعلومات حاليا عن تسعة عسكريين على الاقل".

وقال مصدر عسكري آخر في شمال البلاد إن الكمين تلاه اشتباك مع من وصفهم بالارهابيين اهابيين" مشيرا الى أن جنديا "لم يعد إلى موقعه".

وافاد بيان للجيش ان دورية في ميناكا تعرضت لهجوم بين هذه المدينة ومدينة غاو "ودمرت عربات وهناك مفقودون".

ويأتي هذا الهجوم بعد هجوم نسب لمسلحين في بينينا قرب الحدود مع بوركينا فاسو قال الجيش إنه صده ليل السبت إلى الاحد.


الكلمات المفتاحية : الجنود, العسكر, الكمين, مالي
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