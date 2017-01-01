مالي: اختطاف برلماني وضابط فى تنسيقية الحركات الأزوادية



هاجم مسلحون يعتقد أنهم من جماعة نصرة الاسلام والمسلمين (جناح ماسنا) أمس الثلاثاء رتلا للجيش المالي يرافق أحد نواب البرلمان المالي بالقرب من مدينة تنينغو بولاية موبتي .



وحسب مصادر "صحراء ميديا" فان المهاجمين كانوا يركبون على دراجات نارية ونصبوا الكمين في طريق ضيقة تحيط بها روافد نهرية من كل جهة.

. وعلى حسب مصادر محلية فان المهاجمين اشتبكوا مع الجنود الماليين وقاموا باختطاف النائب البرلماني عن دائرة تنيتنغو التي ينشط فيها أعضاء جناح ماسنا الجهادي .



وفي سياق متصل أفادت مصادر من محلية من مدينة الزويرة 250كلم من حدود موريتانيا أن عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي قاموا مساء أمس الثلاثاء باختطاف أحد ضباط الحركة العربية الأزوادية جناح تنسيقية الحركات الازوادية بعد ان اوقفوا سيارته وأجبروه على مرافقتهم وترك السيارة بالقرب من مدينة الزويرة 250 كلم من حدود موريتانيا جهة باسكنو .



يذكر أنه فى منطقة الزويرة نفذ تنظيم القاعدة حكم الإعدام فى حق أشخاص اتهمهم بالتجسس لصالح القوات الدولية و موريتانيا وقاموا بتعليق رأس أحد من قاموا بإعدامه وسط السوق الأسبوعية الذي يعتبر من اكبر أسواق مناطق شمال غرب تمبكتو.