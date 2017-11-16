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مالي: اختطاف رئيس محكمة نيونو فى الوسط


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الجمعة 17 نونبر 2017 - 13:16



مالي: اختطاف رئيس محكمة نيونو فى الوسط

خطف مسلحون مجهولون أمس الخميس رئيس المحكمة الابتدائية لمدينة نيونو فى وسط مالي، وتبعد 300 كلم شمال العاصمة باماكو.
 
وأكد بيان للجيش المالي حادثة اختطاف رئيس المحكمة  الابتدائية سونالو كونن من منزله   في الحي ( ب 5) بنيونو ، من قبل رجال مسلحين على متن سيارة رباعية الدفع بيضاء اللون.   
 
 و كشف البيان عن أن "القوات المسلحة بدأت تعقب المسلحين، مشيرا إلى  ان الحادثة تعد الأولى من نوعها فى مدينة نيونو، دون الافصاح عن  هوية، أو دوافع من  اختطفوا رئيس الحكمة.
   
وتتعرض  نيونو باستمرار لهجمات التنظيمات المسلحة الناشطة فى شمال مالى ووسطها، كان آخرها الهجوم على سجن المدينة العام الماضي وتحرير مئات المتهمين بالانتماء للتنظيمات المسلحة.
 


الكلمات المفتاحية : اختطاف, المحكمة, مالي, مسلحون
 
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