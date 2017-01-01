مالي: اعتقال أحد القادة"جبهة تحرير ماسينا"





قال وزير الأمن في مالي الجنرال سالف تراوري اليوم الأحد إن القوات المالية والفرنسية اعتقلت أحد قادة جبهة تحرير ماسينا، الذي أعلنت حركته المسؤولية عن عشرات الهجمات ضد أهداف غربية وأخرى في مالي.



وقال تراوري للصحفيين "أؤكد أن الإرهابي الحسين أج أصالة المسؤول عن الإمداد والتموين في الجماعة التي يقودها أمادو كوفا اعتقل في الثامن من يوليو في عملية مشتركة مع قوات برخان العسكرية في منطقة تمبكتو".

وأضاف تراوري أن "اعتقال القائد البارز في الحركة، ظل سرا حتى الآن بسبب الجهود المستمرة لاعتقال آخرين في شبكته.



ولم يرد تعليق فوري من القوات الفرنسية المشاركة في عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وقوامها أربعة آلاف جندي.





ويقود جبهة تحرير ماسينا المتمركزة في منطقة "موبتي" بوسط مالي رجل الدين "أمادو كوفا" الذي دعا أتباعه إلى حمل السلاح وإعادة بناء إمبراطورية ماسينا التاريخية.





وتكبدت قوات مالي خسائر كبيرة في الشهور الأخيرة، وقالت الأمم المتحدة، التي تتبع لها قوات لحفظ السلام في البلاد، إن 131 جنديا قتلوا خلال العام المنصرم بالمقارنة مع 49 في العام السابق.

