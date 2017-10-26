مالي: الأمم المتحدة تعلن مصرع 3 من جنودها في هجوم



لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وجندي مالي، مصرعهم، اليوم الجمعة، في هجوم وقع شمال شرق البلاد، وذلك حسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما).



وذكر بيان للبعثة أن "تجريدة من قوة مينوسما صدت، صباح اليوم، هجوما خلال عملية منسقة مع القوات المسلحة المالية في منطقة ميناكا".



وأوضحت البعثة أن "الحصيلة المؤقتة" أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر القبعات الزرق وعدة جرحى، بعضهم في حالة حرجة، إضافة إلى مقتل جندي مالي وجرح آخر.



وأضاف المصدر ذاته أن عددا من المهاجمين قتلوا وجرح آخرون في نفس الهجوم.



وأفاد رئيس البعثة، محمد صالح اناديف، أن هذه العملية، التي تندرج في إطار حماية المدنيين في المنطقة، كانت تهدف أيضا إلى تقديم مساعدات طبية للسكان المحتاجين، معربا عن إدانته لهذا الهجوم الجديد.



وأشاد ب"شجاعة" قوات حفظ السلام والجيش المالي "الذي ساعد في الالتزام على تحييد العديد من الارهابيين"، دعيا إلى "توخي اليقظة والتضامن والوحدة بين الماليين لمواجهة الجبناء من أعدائنا "، في إشارة إلى الجماعات المسلحة.



ومنذ نشرها في شهر يوليو 2013، تعد بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، التي تضم نحو 12 ألف و500 من الجنود والشرطة، أكبر بعثة أممية لحفظ السلام من حيث سقوط الأرواح البشرية، حيث فقدت حوالي 150 من قوات حفظ السلام.

