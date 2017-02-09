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مالي: الإعلان عن وفاة أحد أشهر علماء "أزواد"


شمال مالي - صحراء ميديا
الخميس 9 فبراير 2017 - 16:15



مالي: الإعلان عن وفاة أحد أشهر علماء "أزواد"
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أعلن اليوم الخميس في شمال مالي "أزواد" عن وفاة الشيخ العتيق بن الشيخ سعد الدين السوقي الإدريسي، وهو واحد من أشهر العلماء والفقهاء في شبه المنطقة.
 
وتوفي صباح اليوم في مدينة "تمكوتان"، بولاية غاو في شمال شرقي مالي، وينحدر من أسرة علمية معروفة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، يمتد تاريخها العلمي لعدة قرون.
 
ويبلغ الفقيد من العمر 98 عاماً، إذ يعد من مواليد 1340 هـ، وكان أحد المراجع العلمية لدى قبائل الطوارق بمنطقة شمال مالي، إذ تنتهي إليه النوازل والمسائل العويصة بعد أن حصل على إجازة في الإفتاء والقضاء، وتبحر في علوم الفقه وخاصة المذهب المالكي.
 
وله مؤلفات عديدة، من أبرزها تلك التي تتحدث عن تاريخ إقليم "أزواد" بشكل خاص، ومنطقة الساحل والصحراء الكبرى بشكل عام، ومن أشهر مؤلفاته: "الجوهر الثمين في تاريخ صحراء الملثمين ومن يجاورهم من السوادين".
 


الكلمات المفتاحية : أزواد, الطوارق, مالي


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