مالي : الجيش يعلن مقتل قائد فى كتائب "ماسينا"

الصحة العالمية تحذر من انتشار "الكوليرا" خلال موسم الحج

إيطاليا تستقبل 4400 لاجئ خلال يوم واحد

موريتانيا: أمطار متفاوتة على ولاية الحوض الشرقي

واتساب يضيف ميزة إرسال الملفات إلى خدماته

الأمم المتحدة تحذر: النزاع فى مالي يتمدد إلى الجوار

موريتانيا: 65 مليون لغلق آخر ملفات الإرث الإنساني

موريتانيا: ندوة حول دور التدوين فى صناعة الرأي العام

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير
Sahara Media Agency : تحذيرات من انتشار وباء "الكوليرا" خلال الحج https://t.co/Uzyg8mexTs
الجمعة 14 يوليوز - 20:46
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | إيطاليا تستقبل 4400 لاجئ خلال يوم واحد https://t.co/vgjvs5kUW5إيطاليا-تستقبل-4400-لاجئ-خلال-يوم-واحد_… https://t.co/mBBDLER6nn
الجمعة 14 يوليوز - 17:49
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

مالي : الجيش يعلن مقتل قائد فى كتائب "ماسينا"


مالي-صحراء ميديا
الجمعة 14 يوليوز 2017 - 19:16



مالي : الجيش يعلن مقتل قائد فى كتائب "ماسينا"
مواضيع ذات صلة

 
أعلن الجيش المالي اليوم  الجمعة أنه قتل قائدا  بارزا من كتائب "ماسينا" ، ينشط في المنطقة الوسطى المضطربة من البلاد في أعقاب قتال عنيف في الشمال ضد مسلحين ينتمون إلى الحركات الإسلامية .
 
وقال  مصدر في الجيش لوكالة فرانس برس إن بيكاي سانغاري، الشخصية البارزة في كتائب ماسينا التي انضمت الى تحالف جهادي قوي تشكل في مارس، قتل في بلدة موغنا برصاص الحرس الوطني المالي.
 
وأوضح  المصدر أن سانغاري كان وراء "العديد من الهجمات في المنطقة ضد الشرطة وحواجز الجمارك"، خاصة على طول الحدود مع بوركينا فاسو .
 
ويأتي مقتل سانغاري عقب مقتل عشرات المسلحين هذا الأسبوع برصاص القوات المالية الفرنسية المشتركة في مناطق الشمال المضطربة، بينما أدى هجوم شنه مسلحون على الشرطة المالية الى مقتل ثلاثة جنود وفقدان خمسة اخرين.
 
وقال الجيش الفرنسي في بيان له أمس الخميس إن القتال "أدى الى مقتل العديد من الارهابيين في منطقة غاو-انسونغو" في الفترة من 10 إلى 12 تموز/يوليو، وتطلب استخدام مروحية وطائرة بدون طيار.


الكلمات المفتاحية : الارهاب, الساحل, فرنسا, مالي
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة