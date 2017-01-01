مالي : الجيش يعلن مقتل قائد فى كتائب "ماسينا"





أعلن الجيش المالي اليوم الجمعة أنه قتل قائدا بارزا من كتائب "ماسينا" ، ينشط في المنطقة الوسطى المضطربة من البلاد في أعقاب قتال عنيف في الشمال ضد مسلحين ينتمون إلى الحركات الإسلامية .



وقال مصدر في الجيش لوكالة فرانس برس إن بيكاي سانغاري، الشخصية البارزة في كتائب ماسينا التي انضمت الى تحالف جهادي قوي تشكل في مارس، قتل في بلدة موغنا برصاص الحرس الوطني المالي.



وأوضح المصدر أن سانغاري كان وراء "العديد من الهجمات في المنطقة ضد الشرطة وحواجز الجمارك"، خاصة على طول الحدود مع بوركينا فاسو .



ويأتي مقتل سانغاري عقب مقتل عشرات المسلحين هذا الأسبوع برصاص القوات المالية الفرنسية المشتركة في مناطق الشمال المضطربة، بينما أدى هجوم شنه مسلحون على الشرطة المالية الى مقتل ثلاثة جنود وفقدان خمسة اخرين.



وقال الجيش الفرنسي في بيان له أمس الخميس إن القتال "أدى الى مقتل العديد من الارهابيين في منطقة غاو-انسونغو" في الفترة من 10 إلى 12 تموز/يوليو، وتطلب استخدام مروحية وطائرة بدون طيار.