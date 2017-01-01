مالي: الرئيس "كيتا" يتراجع عن تعديل الدستور

بوحبيني يعرض ملف ولد غده على سفيرة ألمانيا فى موريتانيا

مالي: بدء محاكمة القائد السابق للشرطة الاسلامية في غاو

بوركينا فاسو: مقتل 3 جنود في انفجار قنبلة في شمال البلاد

النيابة العامة: ولد غده يعمل ضمن شبكة تهدف لزعزعة الأمن فى موريتانيا

اسبانيا: موريتانيون ضمن ضحايا هجوم برشلونة

أمطار متفرقة على مناطق واسعة من موريتانيا

وكالة فرنسية تستعرض أوضاع السجون في موريتانيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : Me Bouhoubeini évoque le cas du sénateur O. Gadda avec l’ambassadrice allemande en Mauritanie https://t.co/MV9iO4Tm2T
السبت 19 غشت - 01:03
Sahara Media Agency : Burkina Faso : trois militaires tués dans l’explosion d’une bombe https://t.co/xC2TzUhgWw
السبت 19 غشت - 01:02
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

مالي: الرئيس "كيتا" يتراجع عن تعديل الدستور


باماكو - صحراء ميديا
السبت 19 غشت 2017 - 10:02



مالي: الرئيس "كيتا" يتراجع عن تعديل الدستور
مواضيع ذات صلة

قرر الرئيس المالي إبراهيما ببكر كيتا، أمس الجمعة، التراجع عن عرض مشروع لتعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي، وذلك من أجل القيام بمراجعات على المشروع الذي أثار الكثير من الجدل في البلاد، وأطلق معارضوه سلسلة من الاحتجاجات تحت شعار "لا تلمس دستوري".
 
وقال كيتا في رسالة موجهة إلى الماليين إنه اقترح مشروع تعديل دستور 1992 "من أجل تصحيح وإصلاح بعض النواقص والثغرات في العملية الديمقراطية للدخول نحو الجمهورية الثالثة"، مشيراً إلى أن "المحكمة الدستورية، المختصة في مواءمة القوانين مع الدستور، دعت إلى إدخال تعديلات على مشروع تعديل الدستور".
 
وأوضح كيتا في رسالته المطولة: "قررت قبل اللجوء إلى البرلمان، أن أقوم بعمليات تشاور واسعة مع الماليين من أجل الاطلاع على ما يشغلهم بخصوص التعديل الدستوري"، وفق تعبيره.
 
وخلص إلى القول إن "من نقاط قوة الدولة في مالي أنه في اللحظات الأكثر تعقيداً، هنالك دائماً رجال ونساء يعملون على تقليص الهوة وتقريب وجهات النظر، من أجل المحافظة على منهج الحوار، واليوم نحن الماليون في أمس الحاجة إلى أن يسمع بعضنا بعضاً وأن نذهب معاً إلى المستقبل".
 
ويتضمن مشروع تعديل الدستور الذي اقترحه كيتا تشكيل مجلس للشيوخ، غرفة ثانية في البرلمان، يملك الرئيس حق تعيين ثلث أعضائها وينتخب الثلثان المتبقيان، كما يتضمن المشروع إنشاء محكمة للحسابات.
 
ولكن المشروع واجه معارضة قوية من طرف القوى السياسية والشبابية في مالي، وخرجت مظاهرات كبيرة في العاصمة باماكو تعبيراً عن رفضه، بحجة أنه يكرس الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية ويهدد مستقبل الديمقراطية في البلاد، وقد لوحت المعارضة بالدخول في "عصيان مدني" إذا لم يتم التراجع عن المشروع.
 

مالي: الرئيس "كيتا" يتراجع عن تعديل الدستور

مالي: الرئيس "كيتا" يتراجع عن تعديل الدستور

مالي: الرئيس "كيتا" يتراجع عن تعديل الدستور

مالي: الرئيس "كيتا" يتراجع عن تعديل الدستور

مالي: الرئيس "كيتا" يتراجع عن تعديل الدستور


الكلمات المفتاحية : باماكو, دستور, كيتا, مالي
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة