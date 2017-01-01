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مالي: العثور على جثة "ناقل الحجاج" الموريتاني المختفي


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 14 غشت 2017 - 11:35



مزارع مدينة نيونو المالية
مزارع مدينة نيونو المالية
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عثر صباح اليوم الاثنين على جثة ناقل موريتاني، يدعى الهيبة الشريف، في قناة للمياه بمدينة "نونو"، غربي دولة مالي، غير بعيد من الحدود مع موريتانيا.
 
وقال مراسل "صحراء ميديا" في المنطقة إن الشريف كان ينقل عدداً من الحجاج الموريتانيين، وعثر عليه ميتا في قناة كبيرة للمياه تم حفرها وسط مدينة "نونو" لنقل المياه إلى مزارع الأرز بضواحي المدينة.
 
وأضاف المراسل أن أقارب الناقل الموريتاني في "نونو" استلموا جثمانه صباح اليوم.
 
وكان الناقل الموريتاني الهيبة الشريف قد اختفى في ظروف غامضة أمس الأحد، بعد أن وصل إلى مدينة "نونو" قادما من مدينة باسكنو الموريتانية، ومعه عدد من الحجاج الموريتانيين المتوجهين للحج عبر العاصمة المالية باماكو.
 


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