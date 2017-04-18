مالي: العثور على مخزن أسلحة في "غاو"



عُثر في مدينة غاو، كبرى مدن شمال مالي، أمس الاثنين، على مخزن سري للأسلحة يقع بالقرب من خزان المياه في المدينة التي تعد مركزاً مهماً لعمليات حفظ السلام في مالي ومحاربة "الإرهاب".



وتتمركز في مدينة غاو قوات دولية تعمل تحت راية الأمم المتحدة من أجل حفظ السلام في البلاد، كما تعد مركزاً استراتيجيا بالنسبة للقوات الفرنسية المنخرطة في عملية "بركان" لمحاربة "الإرهاب" في منطقة الساحل الأفريقي.



وقالت مصادر محلية في المدينة التي توصف بأنها عاصمة شمال مالي، إن مجموعة من السائقين عثرت أمس على مخزن سري للأسلحة.



وأوضحت نفس المصادر أن هذه الأسلحة شملت قنابل يدوية وعدة أنواع أخرى من الأسلحة الخفيفة والعتاد.



وقامت وحدة عسكرية تابعة للأمم المتحدة مكونة من جنود ألمانيين من تفريغ محتويات المخزن وتطويف المنطقة التي يقع فيها.



فيما فتحت بعثة الأمم المتحدة تحقيقاً لمعرفة من يقف وراء هذا المخزن السري، وغن كانت هنالك مخازن شبيهة، قد تستغل لشن هجمات في المدينة.

