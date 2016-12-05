مالي: تأجيل محاكمة سانوغو للمرة الثالثة



تأجلت اليوم الاثنين للمرة الثالة محاكمة قائد الانقلاب السابق في مالي آمادو هايا سانوغو إلى يوم الأربعاء بعد غياب عدد كبير من شهود الدفاع.



وقال المحامي هارونا توري ، أحد محامي الدفاع الرئيسيين."من دون شهود ، لا توجد محاكمة عادلة . على النيابة أن تعمل على إحضار الشهود"، حسب تعبيره.



قائد الانقلاب السابق آمادو هايا سانوغو ، يحاكم صحبة 16 من رفاقه بتهمة "الاختطاف و القتل و التواطؤ في القتل" لعشرين من القبعات الحمر المخلصين للرئيس السابق آمادو توماني توري ، الذي تم إسقاطه بانقلاب عسكري في مارس 2012 ، بقيادة سانوغو.



يذكر أن الجنرال سانوغو قد برر الانقلاب الذى جرى فى شهر مارس عام 2012 فى البلاد بسبب عدم قدرة الدولة على مكافحة تزايد المخاطر فى شمال مالى، لاسيما الجماعات الجهادية والمقاتلين "الطوارق".