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مالي تعلن حصيلة هجوم "تغاروست"


باماكو - صحراء ميديا
الاربعاء 19 أبريل 2017 - 10:27



مالي تعلن حصيلة هجوم "تغاروست"
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أعلنت الحكومة المالية أن الهجوم الذي استهدف بلدة "تغاروست" أمس الثلاثاء، خلف خمسة قتلى في صفوف الجيش وعشرات المصابين.
 
وقالت الحكومة في بيان رسمي أصدرته ليل الثلاثاء/الأربعاء إن الهجوم نفذته "مجموعة إرهابية"، في إشارة إلى تنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين" الذي تبنى الهجوم في بيان رسمي أمس.
 
وعبرت الحكومة عن إدانتها القوية للهجوم الذي قالت إنه بدأ عند حوالي الساعة الخامسة فجراً بالتوقيت المحلي (مساوٍ للتوقيت العالمي الموحد).
 
وتقدمت الحكومة بتعازيها إلى أسر الضحايا الذين سقطوا في الهجوم، كما أكدت قوات الأمن ستواصل أداء مهمتها المتمثلة في حماية السكان وممتلكاتهم على عموم التراب الوطني، وفق نص البيان.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, مالي, هجوم
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