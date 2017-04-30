مالي: تمديد حالة الطوارئ لستة أشهر إضافية

وافقت الجمعية الوطنية في مالي أمس السبت على تمديد حالة الطوارئ في البلاد ستة أشهر إضافية في محاولة لوقف تصعيد هجمات المسلحين المتمركزين في الصحراء الواقعة في شمال مالي.



وقال رئيس اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية زومانا ندجي دومبيا فى تصريح صحفي اليوم الأحد إن نتيجة التصويت تعطي قوات الأمن سلطات اعتقال إضافية.



ويعد هذا أحدث تمديد لحالة الطوارئ التي فرضت في البلاد أول مرة في نوفمبر 2015.



وكانت الحكومة المالية قد فرض حالة الطوارئ في البلاد قبل عشرة أيام ، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في مالي والمنطقة يتسم باستمرار التهديد "الإرهابي" ومخاطر بمساس أمن الأشخاص وممتلكاتهم، وفق البيان .



وفرضت حالة الطوارئ مرات عديدة في البلاد منذ الهجوم المسلح على فندق "راديسون بلو" بباماكو في 20 نوفمبر 2015 والذي أودى بحياة عشرين شخصا.