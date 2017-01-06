كوت ديفوار: احتجاج مسلح يغلق الحدود مع بوركينافاسو

مالي: خطة حكومية لنزع السلاح في شمال البلاد

اجتماع حاسم لاتخاذ قرار بخصوص أزمة غامبيا

إطلاق مركز طوارئ لنجدة الموريتانيين في الخارج

العثور على إحدى المخطوفات لدى "بوكو حرام"

ازويرات: توزيع المنحة المالية السنوية لذوي الإعاقة

نواذيبو: العثور على جثة مواطن في خزان مائي

نواكشوط: حريق يثير الرعب في تفرغ زينه

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب

في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك

محمد بنمبارك
في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك
رحيل أيقونة وعميد الأسرة الدبلوماسية المغربية، سي عبد الرحمن بنعمر   رزئت الأسرة الدبلوماسية

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مالي: خطة حكومية لنزع السلاح في شمال البلاد https://t.co/vgjvs5kUW5مالي-خطة-حكومية-لنزع-السلاح-في-شما… https://t.co/4YbyNVeYqb
الجمعة 6 يناير - 22:03
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | اجتماع حاسم لاتخاذ قرار بخصوص أزمة غامبيا https://t.co/vgjvs5kUW5اجتماع-حاسم-لاتخاذ-قرار-بخصوص-أزمة-غ… https://t.co/WaqruW5fUq
الجمعة 6 يناير - 21:53
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

مالي: خطة حكومية لنزع السلاح في شمال البلاد


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 6 يناير 2017 - 20:52



مالي: خطة حكومية لنزع السلاح في شمال البلاد
مواضيع ذات صلة

أعلن الذهبي ولد سيدي محمد، رئيس اللجنة الوطنية في مالي المكلفة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، عن خطة اعتمدتها بلاده بالتعاون مع الشركاء الدوليين لصالح المسلحين على أن تشمل اللاجئين الماليين داخل التراب الموريتاني وفي مخيم "امبره" على الحدود الشرقية للبلاد.
 
المسؤول المالي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس بنواكشوط، أوضح أن الخطة الجديدة تقوم على تسجيل جميع الراغبين في ترك السلاح من الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، أو أي عنصر آخر يرغب في الاستفادة من العملية.
 
وأشار إلى أن هنالك لجان محلية لضبط قوائم المستفيدين من نزع السلاح تمهيدا لتعيين النشاط المناسب لكل منهم ومنحه تعويضا لمساعدته على الاندماج في الحياة النشطة، وفق تعبيره.
 
وعملية نزع السلاح ستتم، حسب المسؤول المالي، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينسما"، وممثلية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باماكو، فضلا عن دعم البنك الدولي ومشاركة الحكومة المالية في تمويل العملية التي ستسمر طيلة الأشهر القادمة وعلى عدة مراحل.
 
وشدد على أن نزع السلاح هو الخطوة الأخيرة نحو استعادة الأمن والاستقرار في شمال مالي، وهو ما قال إنه "تطلب من الحكومة المالية إدماج أكبر عدد من الحركات المسلحة في اللجنة"، على حد تعبيره.
 
ويشهد شمال مالي صراعاً مسلحاً عنيفاً منذ عدة عقود بين الأقلية من الطوارق والعرب الداعية إلى استقلال عن الأغلبية في الجنوب، فيما دخلت خلال العقد الأخير على الخط جماعات إسلامية مسلحة استطاعت في عام 2012 السيطرة على كبريات المدن في الشمال، قبل أن تتدخل فرنسا التي ما يزال آلاف من جنودها في المنطقة.
 


الكلمات المفتاحية : أزواد, الطوارق, مالي


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة