مالي: عشرات القتلى فى هجوم على دورية مشتركة



قتل عشرات من مقاتلى حركات التمرد الأزوادية، والميليشيات الموالية للحكومة المالية، إثر انفجار سيارة مفخخة صباح اليوم الأربعاء شمالي مالي في معسكر لتجميع المقاتلين.



ونقل مراسل صحراء ميديا فى المنطقة عن مصادر محلية أن الانفجار وقع فى تجمع للدوريات المشتركة بمدينة غاو شمالي مالي، وأسفر عن قتلى وجرحي.



واستهدفت السيارة وفقا للمصادر ذاتها خيمة للدورات التدريبية، مرجحة مقتل نحو 40 عنصرا، وتسببت قوة الانفجار فى صعوبة الـكد فورا من عدد القتلى ، نظرا لتحول البعض إلى أشلاء.



وتشكلت الدوريات المشتركة تشكلت مطلع الأسبوع الحالي لبسط الأمن فى الشمال المضطرب، وتضم عناصر من القوات الأممية، والفرنسية، والجيش المالي، إضافة إلى حركات التمرد، والمليشيات الموالية للحكومية .



