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مالي: عشية قمة الساحل ألفا محتج ضد التعديلات الدستورية


صحراء ميديا + وكالات
السبت 1 يوليوز 2017 - 21:12



مالي: عشية قمة الساحل ألفا محتج ضد التعديلات الدستورية
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تظاهر اليوم السبت في العاصمة المالية باماكو نحو ألفي شخص  احتجاجا على مشروع إعادة النظر في دستور البلاد، عشية قمة لمجموعة دول الساحل الخمس (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد) في حضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وأكدت مصادر محلية فى باماكو أن المشاركين في التظاهرة غير المرخص لها بسبب قمة الاحد وحالة الطوارىء، كانوا اقل من الذين شاركوا في التظاهرات السابقة.
 
ورفع المتظاهرون  اللافتات من قبيل "لا تمسوا دستوري" و"لا، يعني لا"، و"لا للاستفتاء". وحمل عدد كبير من المتظاهرين بطاقات حمراء.
 
وطالبت جمعية "لا تمس دستوري" الاسبوع الماضي بسحب المشروع، على الرغم  من إرجاء الاستفتاء الذي كان مقررا في التاسع من يوليو، إلى إجل غير مسمى.
 
وتهدف هذه الاعادة الاولى للنظر في الدستور منذ 25 عاما، الى تطبيق بعض التعهدات الواردة ي اتفاق السلام الموقع في منتصف يونيو بين الحكومة الحركات الأزوادية في الشمال .
 
وينص التعديل على إنشاء مجلس للشيوخ وديوان للمحاسبة. لكن منتقديه يأخذون عليه منح الرئيس كثيرا من الصلاحيات.
 
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية قال موسى كيتا، من حركة "كفى" ان "قسما كبيرا من مالي واقع تحت الاحتلال، مشددا على أن  تحرير البلاد اكثر إلحاحا من تنظيم استفتاء"، ملمحا الى انتشار التنظيمات المسلحة في الشمال والوسط.
 
وشارك عدد من قادة المعارضة في التظاهرة، منهم رئيسا الوزراء السابقان موديبو سيديبي وزومانا سامو، ونقابيون.
 


الكلمات المفتاحية : التعديلات, الدستور, مالي, مظاهرات
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