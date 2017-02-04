مالي: قتلى من الجيش والدرك فى هجومين منفصلين



قتل أربعة جنود ماليين أمس الجمعة إثر هجوم على نقطة للجيش المالي بمدينة منكا شمالي مالي.



ولم تبن أي جهة مسؤولية الهجوم، لكن مراسل "صحراء ميديا" فى المنطقة نقل عن مصادر محلية زعمها أن الهجوم من تنفيذ إحدى الجماعة الإسلامية التى تنشط فى المنطقة.



فى غضون ذلك، تبنت جماعة أنصار الدين الهجوم مقتل عدد من عناصر الدرك الماليين فى منطقة جيندوري، دون تحديد عددهم.



وأكدت الجماعة فى بيان نشرته مؤسسة الرماح وهي الذراع الإعلامية للجماعة، أن ما سمتها "سرية من المجاهدين" نفذت الهجوم الخميس الماضي.



وتكاثرت مؤخرا الهجمات التى تستهدف القوات المالية فى الشمال، إذ أصبحت وفقا لمصادر "صحراء ميديا" بمعدل هجوم أو اثنين خلال الأسبوع.

